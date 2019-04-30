Farklı silahlar kullanarak önünüze çıkan blokları kırabileceğiniz ve hızla ilerleyerek parkurları tamamlayabileceğiniz Sneaky, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyundur.

Renkli ve eğlendirici grafikleri ile oyun severlere sır dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, zorlu parkurlarda yarışarak önünüze çıkan engelleri aşmak ve bloklara çarpmadan hızla ilerlemektir. Farklı objeleri kullanarak karşınıza çıkan bloklara ve çubuklara ateş edebilirsiniz. Bu sayede blokları kırarak onlara çarpmadan yolunuza devam edebilirsiniz. Engelleri aşarak hızla yolunuza devam ederken, çeşitli yerlerde bulunan yıldızları toplayabilir ve seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve engelleri kırmak için kullanabileceğiniz birçok obje yer almaktadır. Ayrıca sizi engellemek için hazırlanmış sayısız blok ve çubuk bulunmaktadır. Rengarenk parkurlarda yarışarak olabildiğince yıldız toplayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Android ve İOS sürümleri ile oyunculara iki farklı platformda hizmet veren Sneaky, ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz benzersiz bir oyundur.