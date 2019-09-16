Social Media Post Builder uygulamasında, sosyal medya hesaplarınızda paylaşacağınız görselleri kolayca tasarlayabilirsiniz.
Social Media Post Builder uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden sosyal medya gönderileri oluşturabilirsiniz.
Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat gibi sosyal medya uygulamalarını kullanıyorsanız ve takipçileriniz için şık görünümlü içerikler paylaşmak istiyorsanız, Social Media Post Builder uygulamasını deneyebilirsiniz. Binlerce çeşit şablon ve milyonlarca telifsiz resim içeren bir kütüphane sunan Social Media Post Builder uygulamasında oldukça kolay adımlarla mesajlar oluşturabiliyorsunuz.
Yeniden boyutlandırma, yazı tipi, renk, katman düzeni gibi düzenleme araçlarını sizlere sunan Social Media Post Builder uygulamasında, kamera ile ya da film rulosundan da resim ekleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz tasarımları sosyal medya uygulamalarında direkt olarak paylaşabileceğiniz gibi JPEG, PNG veya PDF olarak da indirebiliyorsunuz. Eğer siz de sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz şık görseller oluşturmak istiyorsanız Social Media Post Builder uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.