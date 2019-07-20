Mobil platformun ünlü isimlerinden birisi olan Midstorm Stıdios şu sıralar yeni oyunu olan Soda Factory Tycoon ile ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Soda Factory Tycoon ile fabrikalar açacak ve soda satışları gerçekleştireceğiz. Soda kralı olma yolunda ilerleyeceğimiz oyunda fabrikalar kuracak, soda ticareti yapacak ve yüksek gelirler elde ederek bu alanda en başarılı isimlerden birisi olacağız.

Hem Android hem de İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Soda Factory Tycoon ile oyuncular kurdukları fabrikaların seviyesini artırabilecek ve daha fazla üretim gerçekleştirebilecekler. Soda fabrikalarına ek olarak yerleşim yerleri de kurabileceğimiz oyunda robotlardan da yardım alacağız.

Yatırımlar yaparak iş adamı olma yolunda önemli gelişmelere tanıklık edeceğimiz mobil simülasyon oyununda tırlar ile soda sevkiyatları da gerçekleştirebileceğiz.

Oyun aktif olarak 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.