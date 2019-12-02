SofaScore LiveScore uygulaması, Android akıllı telefon ve tabletlerinizde kullanabileceğiniz bir spor uygulaması olarak karşımıza çıktı ve uygulamanın sahip olduğu pek çok farklı haber kaynağını kullanarak futboldan basketbola, voleyboldan hokeye kadar onlarca farklı spor kategorisinde en son gelişmeleri elde etmek çok kolay hale geliyor.

Uygulama ücretsiz olarak sunulduğu için kullanırken herhangi bir şekilde ücret ödemenize gerek kalmıyor. Ayrıca arayüzünün temiz ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmiş olması tüm kullanıcıların diledikleri haberlere erişmelerini hızlandırıyor.

Uygulamanın temel olarak sunduğu bu bilgilere göz atacak olursak;

Maç istatistikleri

Takım ve oyuncu istatistikleri

Fikstürler

Şampiyonalar

Yüzlerce farklı lig

Canlı skorlar

Haberler

Videolar

İnternet bağlantınız aktif olduğu sürece uygulamaya düşen tüm haber ve skorlar bildirim desteği ile bildirim çubuğunuzda görünecektir. Bu bildirimlere filtre koyabildiğiniz için istemediğiniz içeriklerin telefonunuzda belirmesini de önleyebilirsiniz.

Eğer spor dallarıyla haşır neşirseniz ve hobi olarak ilgileniyorsanız tüm dünya sporlarına ulaşabileceğiniz SofaScore LiveScore uygulamasına kesinlikle göz atın.