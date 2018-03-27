Sortly uygulaması eşyalarını sürekli kaybeden kullanıcılar için oldukça etkili bir çözüm yolu sunuyor.
Sortly uygulamasıyla eşyalarınızı Android cihazlarınız üzerinden çok daha kolay bir şekilde organize edebilirsiniz.
Dağınıklık konusunda çığır açanlardan biriyseniz, çoğu eşyanızı koyduğunuz yeri bir daha hatırlamayıp kaybettiğiniz de sık oluyordur. Bu durum sizi çileden çıkarmaya başladıysa, artık kalıcı önlemler almanın vakti gelmiş demektir. Sortly uygulaması, eşyalarınızı organize ederek onları kaybetme durumlarına karşı sizlere yardımcı oluyor. Basit ve kullanışlı arayüzüyle eşyalarınızın listesini tutabileceğiniz uygulama, çeşitli notlar eklemenize de imkan sağlıyor.
Sortly uygulamasında fotoğraf ya da video çekerek eşyalarınızı eklemeniz mümkün. Kutu veya dolap içerisinde bulunan eşyalarınız için video ile kayıt gerçekten önem kazanırken, aradığınız şeye ulaşmak oldukça kolay hale geliyor. Temizlikten sonra ya da seyahat, taşınma gibi durumlarda özellikle değerli eşyalarınızı kaybetmemek için gerçekten faydalı olacağını düşündüğüm Sortly uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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