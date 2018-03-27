Sortly uygulamasıyla eşyalarınızı Android cihazlarınız üzerinden çok daha kolay bir şekilde organize edebilirsiniz.

Dağınıklık konusunda çığır açanlardan biriyseniz, çoğu eşyanızı koyduğunuz yeri bir daha hatırlamayıp kaybettiğiniz de sık oluyordur. Bu durum sizi çileden çıkarmaya başladıysa, artık kalıcı önlemler almanın vakti gelmiş demektir. Sortly uygulaması, eşyalarınızı organize ederek onları kaybetme durumlarına karşı sizlere yardımcı oluyor. Basit ve kullanışlı arayüzüyle eşyalarınızın listesini tutabileceğiniz uygulama, çeşitli notlar eklemenize de imkan sağlıyor.