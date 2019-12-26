Sound Recorder uygulaması ile Android cihazlarınızdan ses kaydı yapabilir ve sesinizi farklı efektlerle değiştirebilirsiniz.

Eğlenceli, basit ve kolay bir kullanıma sahip olan Sound Recorder uygulaması, yüksek kalitede ses kaydı yapabilmenize olanak tanıyor. Arka planda da ses kaydı alabileceğiniz uygulamada, kaydın önemli gördüğünüz yerlerine işaretler ekleyerek bu bölümler için notlar da alabiliyorsunuz. Kayıtlarınızı listeleyerek ayrıntılı şekilde görüntüleyebileceğiniz Sound Recorder uygulamasında, kayıtlarınızı yeniden adlandırabilirsiniz.

Ses kaydının yanında sesinizi farklı efektlerle değiştirerek eğlenebileceğiniz Sound Recorder uygulamasında sincap, arı, kadın, erkek, canavar, robot ve noel baba gibi ses efektlerini kullanabilirsiniz. Sesin oynatma hızını da değiştirebileceğiniz Sound Recorder uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri