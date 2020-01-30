Spor İzle uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden spor müsabakalarından haberdar olmanızı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Spor İzle uygulaması, insanları yeni spor dallarıyla tanıştırmak ve yeniden keşfedilmesini sağlamayı amaçlıyor. Bulunduğunuz konuma yakın konumlarda düzenlenen spor karşılaşmalarından haberdar olmanızı sağlayan Spor İzle uygulamasında, bakanlık tarafından tescillenen özel spor tesislerine de ulaşabiliyorsunuz.