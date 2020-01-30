Yakınınızdaki spor karşılaşmalarını görmek için Spor İzle uygulamasını kullanabilirsiniz.
Spor İzle uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden spor müsabakalarından haberdar olmanızı sağlıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Spor İzle uygulaması, insanları yeni spor dallarıyla tanıştırmak ve yeniden keşfedilmesini sağlamayı amaçlıyor. Bulunduğunuz konuma yakın konumlarda düzenlenen spor karşılaşmalarından haberdar olmanızı sağlayan Spor İzle uygulamasında, bakanlık tarafından tescillenen özel spor tesislerine de ulaşabiliyorsunuz.
Eğer yakınınızda düzenlenen bir karşılaşma varsa bu karşılaşmaya dair tarih, adres, takım bilgisi ve konum gibi bilgilere erişebiliyorsunuz. Bunun yanında en yakın tesisleri de listeleyebileceğiniz Spor İzle uygulamasında, bu tesise ait iletişim, sorumlu kişi, güncel müsabakalar ve denetime kalan gün gibi bilgiler ile birlikte fotoğraflara da erişebiliyorsunuz. Eğer siz de bu tür etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız, Spor İzle uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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