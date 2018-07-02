Spotify Lite, çokça kullanılan Spotify uygulamasının daha basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş halidir.

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz yıllarda hızlı bir yükseliş sergileyerek, onlarca rakibini geride bırakmış ve en çok kullanılan uygulama olmayı başarmıştı. Kullanıcılarının beğenisine göre müzik sunması ve hazırladığı listelerle sizi yeni müzikler keşfetmeye yöneltmesiyle ön plana çıkan uygulama, içerisinde barındırdığı çeşitlilik sayesinde on milyonlarca kişiye ulaşmıştı.

Uygulamanın büyümesiyle birlikte Spotfiy’ın içerisine yeni özellikler eklenirken, İsveç merkezli şirket 2018 modasına uyarak, Spotify Lite sürümünü duyurdu. Hâlihazırda kullanılan uygulamanın neredeyse bütün özelliklerini bir tarafa bırakarak, müzik çalmaya, liste aramaya ve yeni müzikler keşfetmeye odaklanmış durumda.

Lite ile birlikte uygulamanın genel boyutunun düşmesinin yanı sıra daha az enerji ve mobil veri harcamaya başlayan Spotify tarafından kullanıcılara sunulan özelliklerin tamamıysa şöyle sıralanıyor: