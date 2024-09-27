Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Smarters Player Lite APK, kapsamlı bir medya oynatıcısıdır.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Smarters Player Lite APK, kullanıcıların kendileri ve diğer kişiler tarafından sağlanan medyaları oynatabileceğini Android bir medya oynatıcı uygulamasıdır. Yerel ses ve video dosyalarını da oynatabilen Smarters Player Lite APK'da, telefonlarınızda bulunan medyaları da istediğiniz gibi izleyebilirsiniz.

Canlı TV, VOD, diziler ve filmler gibi birçok türü bünyesinde desteklemektedir. Basit ve kullanıcı dostu arayüzü bulunan uygulama, aynı zamanda içerikleri izlerken de kapsamlı özellikler sunmaktadır. Çoklu ekran, çözünürlük ayarlamaları, ses ve farklı ayarlamalarla birlikte Smarters Player Lite APK'da istediğiniz her şeyi rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Farklı alanlardan edindiğiniz içerikleri Smarters Player Lite ile oynatabilirsiniz. Canlı TV kısmında neredeyse popüler tüm kanallara erişebilir ve film/dizi kütüphanesinde seçimler yapabilirsiniz.

Smarters Player Lite APK İndir

M3u dosyası ve URL linkleri desteklenmektedir. Tüm bunların yanı sıra uygulamanın içerisinde entegre bir hız testi ve VPN bile bulabilirsiniz.

Siz de Smarters Player Lite APK indirin ve canlı TV'den film/dizi izlemeye kadar her türlü medyayı rahatlıkla oynatın!

Smarters Player Lite Uygulaması Özellikleri