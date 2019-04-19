Status Bar & Notch Custom Colors and Backgrounds, Android telefonunuzun durum çubuğunu ve çentik bölümünü değiştirmek, özelleştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama. Çentik gizleme veya kaldırma, durum çubuğu ve üst çubuğu renklendirme, arka plan resmi yerleştirme, çentik yükseliğini ayarlama bu ücretsiz uygulamayla oldukça basit.

Android 6.0 ve daha yeni işletim sistemi yüklü tüm telefonlarla uyumlu olan harika bir kişiselleştirme uygulaması Status Bar & Notch Custom Colors and Backgrounds. Aslında uygulamanın adından ne yaptığını anlamışsınızdır. Üreticilerin izin vermedikleri durum çubuğu ve çentik bölümünü özelleştirme imkanı veren bir uygulama ve root gerektirmiyor. İster çentikli ekran tasarımlı bir Android telefon kullanın, ister büyük ekranlı çerçeveli bir model kullanın, isterseniz de küçük ekranlı bir telefon kullanın, saat, bağlantı ve diğer simgelerin sıralandığı bölümü değiştirmek istiyorsanız bu uygulama aradığınız uygulama.

Status Bar & Notch Custom Colors and Backgrounds Özellikleri