Durum çubuğunu değiştirmek, çentiği özelleştirmek için en iyi Android uygulama
Status Bar & Notch Custom Colors and Backgrounds, Android telefonunuzun durum çubuğunu ve çentik bölümünü değiştirmek, özelleştirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama. Çentik gizleme veya kaldırma, durum çubuğu ve üst çubuğu renklendirme, arka plan resmi yerleştirme, çentik yükseliğini ayarlama bu ücretsiz uygulamayla oldukça basit.
Android 6.0 ve daha yeni işletim sistemi yüklü tüm telefonlarla uyumlu olan harika bir kişiselleştirme uygulaması Status Bar & Notch Custom Colors and Backgrounds. Aslında uygulamanın adından ne yaptığını anlamışsınızdır. Üreticilerin izin vermedikleri durum çubuğu ve çentik bölümünü özelleştirme imkanı veren bir uygulama ve root gerektirmiyor. İster çentikli ekran tasarımlı bir Android telefon kullanın, ister büyük ekranlı çerçeveli bir model kullanın, isterseniz de küçük ekranlı bir telefon kullanın, saat, bağlantı ve diğer simgelerin sıralandığı bölümü değiştirmek istiyorsanız bu uygulama aradığınız uygulama.
Status Bar & Notch Custom Colors and Backgrounds Özellikleri
- Durum çubuğu arka planını ayarlamak için kendi özel resimlerinizi ekleyin.
- Durum çubuğu ve üst çubuğunuzu özelleştirerek ve renklendirerek (düz ve geçişli renkler) yeni bir ikinci ekran oluşturun.
- Çerçevelerle orijinalinden çok daha güzel, farklı görünen durum çubuklarınızı oluşturabilirsiniz.
- Telefonunuzda çentik varsa harika çentik seçenekleri sizi bekliyor.
- Çentikten nefret mi ediyorsunuz? Kolayca kaldırın ya da gizleyin.
- Saydamlığı ayarlamak için seçenekler, açılışta başlama, yükseklik
- Sorun yaşarsanız yardım merkezi tek dokunuş ötenizde.
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