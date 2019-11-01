Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Steampunk Tower 2, farklı silah ve bombalama sistemlerinden yararlanarak dev robotlara karşı kulenizi savunabileceğiniz ve düşman birliklerini yok ederek seviye atlayacağınız macera dolu bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmanda oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, roket atarlar ve makineli tüfeklerin yer aldığı dev bir kuleyi korumak için tehlikeli görevler üstlenmek ve aksiyon dolu savaşlara katılmaktır. İlginç şekillere sahip robotlar ve güçlü askerler tarafından saldırıya uğrayan merkez kulenizin yıkılmaması için her türlü mücadeleyi vermeli ve düşman birliklerini yok ederek görevleri tamamlamalısınız.

Oyunda kulenizi savunmak için yararlanabileceğiniz roket atarlar, füzeler, çeşitli bombalama sistemleri, havanlar, makineli tüfekler ve daha onlarca güçlü savaş aleti yer almaktadır. Güçlü ordulara karşı savaşarak kulenizi hasarlardan korumalı ve ayakta tutarak puan toplamalısınız.

Strateji oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Steampunk Tower 2, ücretsiz olarak erişebileceğiniz eşsiz bir oyundur.