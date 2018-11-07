Step Counter - Pedometer Free & Calorie Counter, Android telefon kullanıcıları arasında en popüler adım sayar - ücretsiz pedometre ve kalori sayacı.

Android telefonunuzun kendi adım sayarını hatalı buluyor, adım ölçerken pilin fazla tüketildiğini düşünüyor, akıllı bileklik ve akıllı saatiniz de yoksa kullanabileceğiniz en iyi adım sayar, kalori sayacı uygulaması. Tamamen ücretsiz!

Android platformunda 10 milyonun üzerinde indirmeye ulaşan tek adım sayar, kalori sayacı Step Counter, adımlarınızı saymak için telefonun yerleşik sensörlerini kullanıyor. Attığınız adımlar, bununla bağlantılı yaktığınız kalori, telefonunuz ister elinizde, ister çantanızda, ister cebinizde olsun adımlarınız ekran kilitliyken bile kaydediliyor ancak en doğru ölçüm cepte oluyor. GPS takibi olmadığından pilden de fazla tüketmiyor. Adım sayacı istediğiniz zaman duraklatıp başlatabiliyorsunuz. Gün sonunda kaç km yol yürüdüğünüz, ne kadar yürüdüğünüz, kaç kalori yaktığınızı görüyor, Rapor bölümünden son 24 saatlik, haftalık, aylık istatistiklerinize grafiksel arayüzden ulaşabiliyorsunuz. Bu arada uygulamayı giriş yapmadan doğrudan kullanabiliyorsunuz; profil oluşturmanız gerekmiyor.