Stick Sprint, arcade araba yarışı oyunlarını seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir yapım. Çizgi film stili görseller sunmasına karşın hızlı yarış oyunlarından hoşlanan her yaştan mobil oyuncuyu kendisine çekmeyi başaran yapım, Android platformunda ücretsiz ve sadece 55MB boyuta sahip.

100MB altı arcade yarış oyunları arasında kendisine yer bulan Stick Sprint, adından da tahmin edeceğiniz üzere Stick Cricket ve Stick Tennis’in yapımcılarına ait. Telefonunuza ücretsiz indirip satın alım yapmadan keyifle oynayacağınız araba yarışı oyununda sadece teke tek ve tek turlu online yarışlara giriyorsunuz. Yarışlar kısa süreli olduğundan, engelli pistlerde yarıştığınızdan, tek rakibiniz olduğundan hata yapma lüksünüz yok. Pistte işaretli noktalarda kendinizi göstermelisiniz. Bu arada yarış boyunca drift yapıyorsunuz.

Arabalar için fazla özelleştirme sunmayan mobil yarış oyununda 45 pistte yüzlerce yarış çıkarıyorsunuz. Teke tek tek tur yarışlarda sürenize göre amatör, pro ve elit kupa kazanıyorsunuz.