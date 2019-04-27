Stopwatch Timer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz işlevsel bir yardımcı uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

Zaman yönetimi konusunda yardımınıza koşan Stopwatch Timer, hem kronometre gibi işlev görüyor hemde işlerinize harcadığınız zamanları kayıt altına almanıza yardımcı oluyor. Pek çok işlevsel özelliğe sahip olan uygulamada kaliteli görseller yer alıyor. Tek elle kullanım sağlayabileceğiniz uygulamada kolay bir arayüz yer alıyor. Farklı modların yer aldığı uygulamada tur da sayabiliyorsunuz. Renkli görselleri ve kullanışlı yapısıyla Stopwatch Timer mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama. Özelleştirilebilir özelliklerin de yer aldığı Stopwatch Timer sizleri bekliyor.

Stopwatch Timer uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulama ile ilgili videoyu izleyerek daha fazla bilgiye de sahip olabilirsiniz.