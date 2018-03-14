Super Speed Booster uygulaması, Android cihazlarınızda kapsamlı bir araç takımı sunuyor.

Android cihazlarda zamanla yaşanan performans sorunları, pil ömrü, depolama alanının dolması ve zararlı yazılımlar gibi durumlarda kullanıcılar ilk iş olarak yardımcı uygulamalara başvuruyor. Super Speed Booster uygulaması da bu konuda işinize yarayacağını düşündüğüm ve birçok faydalı aracı sizlere sunan bir telefon hızlandırma uygulaması olarak öne çıkıyor. Akıllı telefonlarınızda gereksiz ve önbellek dosyalarını temizleyen Super Speed Booster uygulamasında, telefonunuzun RAM’ini temizleyerek performans artışı sağlayabiliyorsunuz.

Cihazınızın pil ömrü azalmaya başladıysa bunun için çözüm sunan Super Speed Booster uygulamasında ısınan CPU’yu soğutma özelliği de bulunuyor. İstenmeyen bildirimleri önleyerek hem pilinizi koruyan hem de rahatsız edilmenizi engelleyen uygulamada zararlı yazılımları da kolayca tespit ederek temizleyebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri