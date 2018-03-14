Super Speed Cleaner uygulaması, Android cihazlarınızda kapsamlı bir temizlik yaparak telefonunuzu hızlandırmanızı kolaylaştırıyor.

Zamanla hantallaşan akıllı telefonlarınıza sihirli bir dokunuş yapabileceğiniz Super Speed Cleaner uygulaması, telefonunuzda gereksiz tüm dosyaları temizle yerek depolama alanınızı artırmanızı sağlıyor. Performansı düşüren uygulamaları tespit ederek sonlandıran ve hız artışı sağlayan uygulamada zararlı yazılımlardan korunmanız için antivirüs özelliğini de kullanabiliyorsunuz.

Kullanım esnasında cihazınız ısınıyorsa, bunun için de çözüm sunan Super Speed Cleaner uygulamasında CPU soğutucu özelliğini kullanabilirsiniz. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaları yönetme imkanı da sunan Super Speed Cleaner uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, telefonunuzu ilk günkü gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Uygulama özellikleri