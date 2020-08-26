Supremacy 1

Supremacy 1914'ün yapımcılarından başarılı serinin bir sonraki oyunu geliyor. Supremacy mobil cihazlarda yeni bir çok oyunculu strateji oyunu çağına davet ediyor. Gerçek zamanlı devam eden hızlı ve daha dinamik bir oyun ortamında denenecek daha çok birlik ve uygulanacak daha çok strateji var.

1. Dünya Savaşı'na katıl: Deneysel tanklar, ilk savaş gemisi modelleri, denizde Alman denizaltıları ve havada süzülen unutulmaz Kızıl Baron!

Simülasyon çok önemli. Eylemlerinin bir önemi var. Uzun vadeli stratejin büyük önem taşıyor. Müttefiklerine ihanet et ve düşmanlarını yakında tut. Ulusunun ordusunun neye benzeyeceğini erkenden belirle ve ekonomini buna göre ayarla.

Havan Piyadesi gibi yeni birlikleri deneyimle, Casuslar, tehlikeli Gaz Topu veya efsanevi Dretnot gibi birlikleri konuşlandır. Tüm birlikler, özel teknoloji ağacında araştırmayı ihmal etmeyin.