Survival City, şehir kurup zombilerden savunduğunuz bir mobil strateji oyunu. Zombi oyunlarına yeni bir soluk kazandıran, gündüz - gece geçişin olduğu harika bir yapım bizlerle. Bir grup mücadeleciyi kontrol ettiğiniz oyunda zombilere karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Şehrinizi yürüyen ölülere karşı ne kadar savunabilirsiniz?

Detaylı yüksek kalitede capcanlı grafikler sunan zombili şehir kurma ve savunma oyunu Survival City’de gündüz şehrinizi geliştirmeye çalışırken geceleri zombilere karşı direniyorsunuz. Gün batımından önce sığınaklarınızı güçlendirmeniz, tuzaklar kurmanız, silah ve hayatta kalan insan arayışına girmeniz gerekiyor. Bu mücadelede size destek olacak 50’nin üzerinde zombi avcısı var. Hepsinin bir hikayesi var, özel silahlara sahipler ve geliştirebiliyorsunuz.

Survival City Özellikleri: