Survivor Royale, Android telefonunuzda FPS, TPS oyunlarına yer veriyorsanız kesinlikle oynamanız gerektiğini düşündüğüm farklı bir yapım. Mobil platformdaki üçüncü şahıs nişancı oyunlarının biraz dışında oynanış sunuyor. 100 oyuncuya kadar alım yapabilen geniş haritalarda savaşıyoruz. Hayatta kalmayı başarabilen oyunu kazanıyor.

Mobilde ücretli - ücretsiz birçok TPS oyunu oynadım ancak Survivor Royale’in yeri ayrı. Klasik olarak hareketi sınırlayan haritalarda birbirimizi öldürmekle uğraşmak yerine savaş alanına paraşütle iniş yapıyor, inmemizle birlikte ortamı taramaya başlıyoruz. Düşmanı gördüğümüz anda işini bitirerek keşfe devam ediyoruz. Haritaların çok geniş olması düşmanları bulmayı biraz zorlaştırıyor. Takım olarak oynamıyorsanız düşmanı yakalamak için oldukça uzun süre harcamanız gerekiyor. Bu süreyi en aza indirmek için 20 dakika süre sınırı getirilmiş. Bu süre içerisinde düşmanlarınızı bulmalısınız. Aksi halde oyuna veda ediyorsunuz. Oyun esnasında hem haritadan hem de tepenizdeki pusuladan düşmana ne kadar yaklaştığınızı görebiliyorsunuz.

Farklı silahların yanı sıra araç da kullanabildiğimiz oyunda kontrollere alışmak biraz zaman alabiliyor. 100 oyunculu haritalara girmeden önce eğitim bölümünde zaman harcamanızı tavsiye ederim.