Madencilik yaparak değerli kaynaklara ulaşmak için sürekli kazı işleri yapacağınız ve farklı özelliklere sahip işçiler çalıştırarak daha derin kazılar yapacağınız SWIPECRAFT, mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, maden çalışmaları yaparak kıymetli taşlar ve altın çıkartmak için ter dökmek ve servetinizi katlayarak yolunuza devam etmektir.

Madenlerinizde çalıştırmak için yeni işçiler kiralayarak daha fazla üretim yapabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda madenlerden çıkartabileceğiniz taş, demir, bakır, altın, elmas ve daha onlarca değerli ürün yer almaktadır. Ayrıca 10 farklı işi türü ve her işçinin kendine has kazma yöntemi bulunmaktadır.

Dilediğiniz işçi ve kazma aletlerini kullanarak maden çalışmalarında başlayabilir ve servete ulaşabilirsiniz. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz SWIPECRAFT ile sizde yer altı kazıları yapabilir ve değerli madenlere sahip olabilirsiniz.