Tactical Monsters Rumble Arena, cesur şövalyeler, kızgın ejderhalar, fantastik filmlerden kopup gelmiş kötü karakterlerin bir araya geldiği taktiksel rol yapma oyunu. Kart savaş oyunlarından hoşlananların beğeneceğini düşündüğüm oyun, hızlı tempolu oynanışıyla kendisine çekiyor.

Frankenstein, Medusa, Griffin, WuKong, Mumya, Kocaayak, Hayalet Samuray Nobu ve daha saymakla bitiremeceğim şeytani ruhlu karakterin yanı sıra orta çağ savaşçılarının karşımıza çıktığı oyunda savaşlar en fazla 5 dakika sürüyor. Yaratıkların ağırlıklı olduğu hızlı oynanış sunan fantastik temalı savaş oyunlarını seviyorsanız bu oyuna bayılacağınıza eminim.

Türkçe dil desteğiyle gelen canavarlı hızlı savaş oyununda birbirinin benzeri olmayan, bağlayıcı birçok mod bulunuyor. Savaşarak yaratıkları takımınıza topladığınız Macera Modu, taht kavgası için tüm gücünüzü ortaya koyduğunuz gerçek zamanlı PvP savaşlar, etkili boss’lara karşı ne kadar dayanacağınızı ölçen Gerilla Savaşı Modu, Klan savaşları, Savunma Modu gibi her biri ayrı keyif veren online modlar yer alıyor.