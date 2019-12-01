Çeşitli sihir ve büyülerden yararlanarak eşsiz bir şehir inşa edeceğiniz ve yeni iksirler keşfederek puan toplayacağınız Tales of Windspell, Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız benzersiz bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, tecrübeli sihirbazlardan ve büyücülerden yeni numaralar öğrenerek büyüleyici bir ada inşa etmek ve zorlu görevler üslenerek macera dolu bir serüvene atılmaktır.

Her şeyi dilediğiniz gibi yönetebilir ve binaları istediğiniz noktaya yerleştirebilirsiniz. Karmaşık iksir tarifleri hazırlayarak yeni objelerin kilidini açabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirisiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda şehrinize inşa edebileceğiniz birbirinden güzel onlarca bina ve şelale yer almaktadır. Ayrıca keşfedeceğiniz sayısız iksir ve maceraya doyacağınız yüzlerce görev bulunmaktadır. Strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir kitle tarafından benimsenen Tales of Windspell ile sizde sihirli bir şehir inşa edebilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.