Tarih Kartları uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Tarih dersi konularını kolayca kavrayabilirsiniz.

Sınavlara hazırlıkta çok faydalı olacağını düşündüğüm Tarih Kartları uygulaması; KPSS, YKS ve TYT gibi sınavlarda başarıya ulaşmanızı kolaylaştırıyor. 19 tarih konusu nu sizlere sunan uygulamada her konu için özenle hazırlanan soruları çözerek akılda kalıcı bir şekilde konuları kavrayabilirsiniz. Her konu için hazırlanan soruları çözdükten sonra doğru, yanlış ve boş sayılarınızı sizlere gösteren uygulamada, yanlış ve boş sorularınıza geri dönerek hatalarınızı anlayabilirsiniz.

Tarih dersine uygun tasarlanan arayüz ile birlikte görsellerle de desteklenen Tarih Kartları uygulamasında sorular sadece iki şıktan oluşuyor ve kafa karışıklığına neden olmadan cevapların aklınızda kalması hedefleniyor. Çözdüğünüz soruları birkaç defa baştan sona çözerek akılda kalıcı bir şekilde öğrenme imkanı sağlayabileceğiniz Tarih Kartları uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulamada bulunan Tarih konuları: