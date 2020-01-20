Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Tattoo Tycoon FREE, kendi dövme stüdyonuzu işleterek yüzlerce müşteriye eşsiz dövmeler yapacağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, göz kamaştıran dövmeler tasarlayarak müşterilerinizin isteklerine karşılık vermek ve stüdyonuzu genişleterek daha fazla eleman çalıştırmaktır.

Dövme salonunuzu dilediğiniz gibi dekore edebilir ve birbirinden güzel mobilyalarla donatabilirsiniz. İlginç konusu ve sürükleyici özelliği sayesinden bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zorlu toplamda 50 farklı dövme yapma görevi ve 6 ilginç senaryo yer almaktadır. Ayrıca dövme salonunuza alabileceğiniz birbirinden çık mobilyalar ve dövme yapma aletleri bulunmaktadır. Müşterilerinizi memnun etmek için kusursuz dövmeler yapmalı ve görevleri tamamlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Tattoo Tycoon FREE, oldukça geniş bir kitleye hitap eden benzersiz bir oyundur.