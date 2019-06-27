Tenta Browser (Android İndir): Ücretsiz VPN, reklam engelleme, video indirme bir arada
Tenta Browser, ücretsiz VPN, reklam engelleme, video indirme özellikli Android internet tarayıcısı. Android telefon kullanıcılarının favori tarayıcılarından Opera gibi dahili VPN özelliğine sahip olan web tarayıcı, çevrimiçi gizlilik ve güvenliğe önem veren kullanıcılara hitap ediyor.
Android platformunda birçok web tarayıcı mevcut ancak çok azı dahili VPN sunuyor. Sadece engelli/yasaklı web sitelerine giriş için değil, ülkemizde sunulmayan hizmetleri kullanabilmek, herkese açık WiFi ağlarına bağlandığımızda verilerimizi korumamız için gerekli olan VPN’i içinde barındırmasıyla ekstra VPN uygulaması kullanımına son veren Android web tarayıcısı Tenta Browser’ın önemli özellikleri şöyle:
- OpenVPN protokolünü temel alan yerleşik bir VPN sunar.
- Olmadık anda çıkan, sayfada dikkatinizi dağıtan reklamları engeller.
- QR kod okuyucusu vardır.
- Tarama geçmişinizi %100 koruyan ve gizleyen akıllı gizli mod sunar.
- Şifreniz AES-256 şifrelemeyle korunur. Parmak iziyle koruma da sağlar.
- Belli bölgelerde erişim engeli olan sitelere kolayca ulaşırsınız. (Kaydırarak konumlar arasında geçiş yapabilirsiniz.)
- Tarama verilerinizi şifreler.
- Göz atma verilerinizi kaydetmez, trafiği şifreler.
- Videoları otomatik olarak algılayıp indirmenize yardımcı olur.