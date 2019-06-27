Tenta Browser, ücretsiz VPN, reklam engelleme, video indirme özellikli Android internet tarayıcısı. Android telefon kullanıcılarının favori tarayıcılarından Opera gibi dahili VPN özelliğine sahip olan web tarayıcı, çevrimiçi gizlilik ve güvenliğe önem veren kullanıcılara hitap ediyor.

Android platformunda birçok web tarayıcı mevcut ancak çok azı dahili VPN sunuyor. Sadece engelli/yasaklı web sitelerine giriş için değil, ülkemizde sunulmayan hizmetleri kullanabilmek, herkese açık WiFi ağlarına bağlandığımızda verilerimizi korumamız için gerekli olan VPN’i içinde barındırmasıyla ekstra VPN uygulaması kullanımına son veren Android web tarayıcısı Tenta Browser’ın önemli özellikleri şöyle: