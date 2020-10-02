Thunder VPN, Android telefon kullanıcılarına özel VPN programları arasında. Google Play’de 10 milyonun üzerinde indirme ile en popüler ücretsiz VPN uygulamaları arasında yerini alan Thunder VPN, ışık hızında ücretsiz VPN proxy hizmeti sağlıyor. Herhangi bir ayarlama gerektirmiyor, tek dokunuşla VPN bağlantısını sağlıyorsunuz ve internete güvenli ve anonim olarak (kimliğinizi açığa çıkarmadan gizlice) erişiyorsunuz.

İnternetin güvenliği ve güvenlik söz konusu olduğunda Thunder VPN önemli bir araçtır. Thunder VPN, internet bağlantınızı şifreler, böylelikle internet servis sağlayıcılar ve diğer takip ediciler online (çevrimiçi) etkinliğinizi izleyemez, bu da Thunder VPN’i tipik bir proxy’den daha güvenli hale getirir.

Thunder VPN, Amerika, Avrupa ve Asya’yı içeren global bir VPN ağına sahip ve gittikçe ülke sayısını artırıyorlar. Çoğu sunucunun kullanımı ücretsizdir ve bayrağa dokunarak istediğiniz zaman sunucuyu değiştirebilirsiniz. Peki, neden Android telefonunuz için Thunder VPN programını indirmelisiniz, Thunder VPN’i diğer ücretsiz VPN servislerinden ayıran özellikler neler?

Thunder VPN İndir Android

Çok sayıda sunucu, yüksek bant genişliği VPN ile kullanacağınız uygulamaları seçme imkanı (Android 5.0 ve üzeri gerektirir.) WiFi, LTE / 4G, 4.5G, 3G ve tüm mobil veri taşıyıcılarla çalışır. Kesinlikle kayıt tutmama politikası Akıllı sunucu seçimi İyi tasarlanmış kullanıcı arayüzü, çok az reklam Kullanım ve süre sınırı yoktur! Kayıt veya ayarlama gerektirmez! Ek izin istemez!

Dünyanın en hızlı güvenli sanal özel ağı olan Thunder VPN’i indirin ve hepsinin tadını çıkarın!

VPN bağlantısında sorun mu yaşıyorsunuz? Aşağıdaki adımları takip ederek hızlıca çözebilirsiniz: