En ateşli yaz modası trendini yakala. Yazlık kıyafetleri ve plaj aksesuarlarını batik boya. Tişört, bikini, plaj çantası... Aklına ne gelirse bu oyunda tasarlanıyor. Yaratıcılığını gösterirken sevdiğin kıyafetleri kumaş boyama ile özelleştir. Müşterilerden sipariş al ve kıyafetleri arzu ettiğin gibi boya.

Yaratıcı olmak zor değil; önce bağla sonra boya! Kıyafet tasarlama yeteneklerini göster ve işi boyaya bırakarak kendi yaz trendlerini yarat. Sıkıcı, eski bir bluzun mu var? Şeklini değiştir, tarz ver, süsle ve yeni bir kolsuz gömlek haline getir! Yeni, tarz kıyafetlerin ve kreasyonlarınla yaza kendini kaptır.

Hayranlarından özel istekler almaya hazır ol. Eğer yeni kıyafetlerini beğenirlerse daha da fazla beğeni alırsın. Beğenmezlerse puan kaybedeceksin: İyi bir kıyafet çıkarttığından emin ol. Stilini çok mu beğeniyorsun? Kendi tasarımlarınla muhteşem kombinler yarat