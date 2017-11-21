Time Converter uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan farklı zaman dilimleri arasında dönüştürme işlemini yapabilirsiniz.

Dünyanın çeşitli noktalarında arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınız varsa, iletişim konusunda problemler yaşamanız olası. Farklı zaman dilimlerinde olduğunuz için sizin yaşadığınız yerde gündüzken, karşı tarafta gece olabilir. Bu zaman aralıklarını kestiremiyorsanız, Time Converter uygulaması size büyük kolaylık sağlıyor. 500’den fazla şehrin saat dilimini destekleyen uygulamada, tarih ve saati birden fazla saat dilimine dönüştürebilmeniz mümkün.

Farklı ülkeler için hafta sonu ve gece saati gibi bilgileri de görebileceğiniz Time Converter uygulamasında, etkinliklerinizi akıllı telefonlarınızdaki Takvim uygulamasına kopyalayabiliyorsunuz. Oldukça faydalı bir uygulama olduğunu düşündüğüm Time Converter’ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri