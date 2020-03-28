Ekonomik bir denge oluşturmak için farklı alanlardaki üretim faaliyetlerini kontrol edeceğiniz ve ilginç stratejiler geliştirerek yeni bir düzen oluşturacağınız Time of Exploration, 100 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir yapımdır.

Siyah ve beyaz renklerden yararlanılarak tasarlanmış basit grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, kendi düzeninizi kurarak ekonomik dengeyi sağlamak ve üretim alanlarındaki faaliyetleri kontrol ederek sistemin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamaktır.

Kurgulanmış bir ekonomik dengeyi değiştirmek için mücadele etmeli ve yeni stratejiler geliştirerek görevleri tamamlamalısınız. Farklı alanlardaki üretim mekanizmalarını kontrol ederek istediğiniz düzeni sağlayabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Sürükleyici bölümleri ve bağımlılık yapıcı özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda metal işleme, silah, gıda, yapı malzemesi ve daha birçok alanda üretim yapılmaktadır. Bu üretim faaliyetlerini kontrol ederek ekonomiyi dengede tutmalı ve görevleri tamamlamalısınız.

Strateji oyunları arasında yer alan Time of Exploration ile sizde ilginç bir deneyim edinebilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.