Mobil platformda gerçekçi bir yarış oyunu oynamak ister misiniz?

Eğer cevabınız ‘Evet’ ise Torque Drift’i oynamanızı öneririm. Mobil platformda yarış oyunları arasında yer alan Torque Drift ile birbirinden farklı yarış araçlarını alışılmış yollarda deneyimleme fırsatı elde edeceğiz. Virajlarda yanlayarak yeteneklerimizi sergileyebilecek ve bitiş çizgisini ilk geçen olmaya çalışacağımız oyunda oldukça geniş ve zengin bir içerik bizleri bekliyor olacak.

Gerçekçi drift fiziğinin yer aldığı mobil ypaım da oyunculu çok oyunculu olarka dünyanın ödrt bir yanından oyuncular ile yarışabilecekler. Gerçek profesyonel drift ekiplerinin yer aldığı mobil yapımda çarpıcı grafikler yer alıyor. Gerçekçi duman efekti oyuncuların görüş açısını azaltarak yarışları daha zorlu bir hale getirecek.

Gerçek markaların gerçek araç modellerinin yer aldığı yapım da ses efektleri ile yarışlar daha eğlenceli ve daha sürükleyici bir hale geliyor. 50 binden fazla mobil oyuncunun oynadığı Torque Drift henüz yeni bir oyundur.

Dileyen oyuncular mobil yarış oyununu hemen ücretsiz olarak indirebilir ve drift yapmaya başlayabilirler.

İyi eğlenceler dileriz.