TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü uygulaması ile Android cihazlarınızdan Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Türkçeleri ndeki kelimelerin sesli telaffuzlarını dinleyebilirsiniz.

Lehçe, bir dilin tarihsel ve bölgesel nedenlerden dolayı ses, şekil ve kelime özellikleriyle ayrılan kollarına denir. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan Türkçeleri de Türk dilinin ayrılan kollarından birkaçı diyebiliriz. TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü uygulaması, Türk dilinin ayrılan kollarını merak eden ve çeşitli kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini ve yazıldığını öğrenmek isteyenler için oldukça faydalı bir kaynak.

Arama bölümüne merak ettiğiniz kelimeyi yazdıktan sonra, ilgili kelimenin dışında benzer kelimeleri de sizlere sunan uygulamada, sol taraftaki bayraklara göz atarak diğer lehçelerde nasıl yazıldığını görebilir, sağdaki oynat butonuyla telaffuzlarını dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda, sayfanın en altında kelimenin anlamını da sizlere sunan TRT Türk Lehçeleri Sözlüğü uygulamasında bir kereye mahsus internete bağlanıp verileri indirdikten sonra çevrimdışı kullanmaya başlayabilirsiniz.