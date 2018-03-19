TSF Launcher, Android telefon kullanıcılarının en çok indirdiği launcher uygulamaları arasında. Ana ekranı klasik formundan çıkarıp üç boyutlu, animasyonlarla süslü bambaşka bir düzene kavuşturan ücretsiz launcher uygulamasını tavsiye ederim.

Android telefon üreticilerinin kendi hazırladığı arayüzler çok çekici olmuyor. iOS’tan çok farklı olmayan arayüzler sunuyorlar. Neyse ki; Android tarafında launcher uygulamaları sayesinde telefonun kullanışsız arayüzünden kurtulmak mümkün. Ücretsiz launcher arayışında karşımıza çıkan TSF Launcher, animasyonlara yüklenen harika bir başlatıcı.

Takvim uygulamasının gerçekte olduğu gibi yapraklardan oluşması, mesajların katlanabilir kağıt şeklinde zarftan çıkması, hava durumu widget’ının üç boyutlu olması, uygulamaların düzenlemesine ilişkin efektler kısacası görselliğin ön plana çıkarıldığı etkileyici bir launcher uygulaması TSF Launcher. Ücretsiz üçüncü parti temalar da sunuyor.