Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirerek mobil hattınız, evde internet ve ev telefonu aboneliklerinize ait tüm işlemleri Android telefonunuzdan zahmetsizce yapabilirsiniz.

Türk Telekom Online İşlemler, Türk Telekom hattınız, Türk Telekom internet aboneliğiniz ve ev telefonu hattınıza ait işlemleri tek bir yerden yapma kolaylığı sunan hızlı, pratik bir uygulamadır.

Türk Telekom Online İşlemler İndir Android

Mobil menüsü altından cep telefonu aboneliğiniz ile ilgili şu işlemleri yapabilirsiniz:

Tarife ve paket kullanımını grafiksel arayüzden görüntüleyebilirsiniz.

Tarife değişikliği ve paket satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Fatura bilgilerinizi öğrenebilir, ödenmemiş faturanız varsa fatura ödemesi yapabilirsiniz.

Bakiye sorgulama yapabilir, kredi kartınızla kendi hattınıza veya başka bir hatta TL yükleyebilirsiniz.

Hattınızı uluslararası kullanıma açıp kapatabilir, yurt dışı kullanımına sınırlama getirebilirsiniz.

Araç takımları ile (Widget’lar) en çok ihtiyaç duyacağınız işlemlere doğrudan ana ekranınızdan ulaşabilirsiniz.

Tam Bana Göre Kampanya menüsünden Türk Telekom’un size özel tekliflerine ulaşabilirsiniz.

Faturasızdan faturalıya geçişte size özel hazırlanan tarifeleri görüntüleyebilirsiniz.

Evde İnternet menüsü altından Türk Telekom internet aboneliğiniz ile ilgili şu işlemleri yapabilirsiniz:

Kullanım sorgulama ve ek paket satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

AKN sorgulama ve ek AKN satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Fatura bilgilerinizi öğrenebilir, ödenmemiş faturanız varsa kolayca ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet ve Tivibu başvurusu yapabilirsiniz.

Türk Telekom internet abonelerine özel kampanyaları görüntüleyebilirsiniz.

Güvenli internet profil bilgilerini görüntüleyip profil değişikliği yapabilirsiniz.

Modemin yanına gitmeden doğrudan telefonunuzdan yeniden başlatabilirsiniz.

Kablosuz modem şifrenizi değiştirebilirsiniz.

ADSL şifre değişikliği yapabilirsiniz. (Mevcut ADSL şifrenizi bilmeniz gerekmektedir.)

Ev Telefonu menüsü altından Türk Telekom internet aboneliğiniz ile ilgili şu işlemleri yapabilirsiniz:

Görüşme detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Fatura bilgilerinizi öğrenebilir, ödenmemiş faturanız varsa kolayca ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Ev telefonu başvurusu yapabilirsiniz.

En yakınınızdaki Türk Telekom ofis/bayisinin yerini öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom internet, ev telefonu ve mobil abonesi olarak giriş bilgilerini unutmanız durumunda Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden yeni bir şifre alabilirsiniz. Uygulamaya giriş yapmadan da birçok işlem yapabilirsiniz. Mobil ve internet/ev telefonu faturası ödeme, internet ve Tivibu aboneliği başvurusu, yeni hat alma veya numara taşıma, yeni ev telefonu hattı veya naki başvurusu talebinde bulunma, kredi kartı ile paket yükleme, planlı yapılacak kesintileri görme, Türk Telekom uygulamalarını paylaşma gibi işlemleri misafir girişiyle yapabilirsiniz.