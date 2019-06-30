Turkcell Zeka Gücü uygulaması ile Android cihazlarınızdan programlama ve maker eğitimleri alabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkan Turkcell Zeka Gücü, yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırarak geleceğe yönelik olarak yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor. Şimdilik 27 ilde 33 sınıf kurulan ve binlerce öğrenciye yüz yüze eğitim verilen projede, internet üzerinden de eğitim verilmeye devam ediliyor.