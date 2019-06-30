Teknolojiye eğimli olan gençleri geleceğe hazırlamak için programlama ve maker eğitimlerini Turkcell Zeka Gücü uygulamasında bulabilirsiniz.
Turkcell Zeka Gücü uygulaması ile Android cihazlarınızdan programlama ve maker eğitimleri alabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkan Turkcell Zeka Gücü, yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırarak geleceğe yönelik olarak yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor. Şimdilik 27 ilde 33 sınıf kurulan ve binlerce öğrenciye yüz yüze eğitim verilen projede, internet üzerinden de eğitim verilmeye devam ediliyor.
Maker ve Kodlama Kiti dağıtılan öğrencilere programlama, Arduino, Stratch, Uzay Bilimleri ve Robotik gibi eğitimler sunan Turkcell Zeka Gücü uygulamasında ücretsiz maker ve programlama eğitimleri alabiliyor, sınavları geçerek başarı belgesi kazanabiliyorsunuz. Geleceği şekillendirecek olan Endüstri 4.0’a gençleri hazırlayan oldukça faydalı bir proje olan Turkcell Zeka Gücü uygulamasını ücretsiz olarak indirerek siz de kendinizi bu alanda geliştirebilirsiniz.