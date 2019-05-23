Tutbul, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir iddia tahmin uygulaması olarak karşınıza çıkıyor.

Spor tutkunlarını yakından ilgilendirebilecek türden bir mobil uygulama olarak karşımıza çıkan Tutbul, bahis ve iddia severlere hizmet ediyor. Avrupanın en büyük liglerini yakından takip ederek tahminlerinizi iyileştirebileceğiniz uygulamada pek çok işlevsel özellik yer alıyor. Abonelik sistemiyle çalışan Tutbul uygulaması tüm maçlara erişim sağlayarak daha iyi analizler yapmanızı da sağlıyor. Bu tarz işlerle uğraşmayı ve maçlarla yakından ilgilenenlerin büyük bir beğeniyle kullanabileceğini düşündüğüm Tutbul uygulaması sizleri bekliyor. Başarılı bir uygulama olarak nitelendirebileceğim Tutbul, kolay kullanımı ve hoş arayüzüyle de farklı bir deneyim sunuyor.

Tutbul uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.