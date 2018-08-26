TYT ve AYT Soru ve Konu Özetleri uygulamasıyla TYT ve AYT sınavlarına Android cihazlarınızdan hazırlanabilirsiniz.

Eski adıyla YGS ve LYS olan TYT-AYT sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırlanan TYT ve AYT Soru ve Konu Özetleri uygulamasında, sınavlara dilediğiniz yerden çalışabilmeniz için soru bankası ve konu özetleri sunuluyor. Tarih, Coğrafya, Felsefe, Türkçe, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Edebiyat ve Sosyal Bilimler gibi derslerde 10 bini aşkın soru bulunan uygulamada, bu soruların bir kısmının açıklamalı çözümleri de yer alıyor.

İnternet bağlantısı olmadan da kullanabileceğiniz TYT ve AYT Soru ve Konu Özetleri uygulamasında, soru çözmeden önce tekrar yapabilmeniz için konu özetleri de dahil edilmiş. Her ders için ayrı ayrı doğru ve yanlış sayınızı gösteren TYT ve AYT Soru ve Konu Özetleri uygulaması ile üniversite sınavlarında başarıyı yakalamanız kolaylaşacaktır diye düşünüyorum.