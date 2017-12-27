TYT ve YKS Soru ve Konu Özetleri uygulamasıyla Android cihazlarınızdan sınavlara hazırlanabiliyorsunuz.

Geçmişten bugüne kadar defalarca değişen üniversite sınavlarının yeni isimleri TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) oldu. Sınav isimleri ve soru dağılımları değişmiş olsa da, derslerin içerikleri hala aynı. Bu sınavlara hazırlanan gençlere yönelik geliştirilen TYT ve YKS Soru ve Konu Özetleri uygulamasında, gireceğiniz sınavdaki konulara kısa bir şekilde göz atabileceğiniz gibi soru bankası özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz.

İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz ve bulunduğunuz her ortamda rahatlıkla ders çalışabileceğiniz uygulamada, favori derslerinizi seçerek rastgele soru özelliğinden de yararlanabilirsiniz. Çözdüğünüz sorularda yanlışlarını tek bir tuşla görebileceğiniz ve genel durumunuzu gösteren istatistiklere ulaşabileceğiniz uygulamada 10 bin’den fazla soru bulunuyor.

Uygulamada sunulan dersler: Tarih, Coğrafya, Felsefe, Türkçe, Biyoloji, Matematik, Fizik, Kimya, Edebiyat, Sosyal Bilimler.