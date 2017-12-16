U Launcher 3D uygulaması Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir arayüze sahip launcher uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Android işletim sistemli cihazlarda tema değiştirme seçenekleri ne yazık ki geniş kapsamlı olmuyor. Duvar kağıdı, klasör simgeleri ve ekran geçişleriyle sınırlı bırakılan bu kişiselleştirme özellikleri sizin için yeterli gelmiyorsa, U Launcher 3D uygulamasını deneyebilirsiniz.

Görsel anlamda 3D arayüzü sizlere sunan uygulamada birçok faydalı özellik de bulunuyor. Canlı duvar kağıtları ve tema özelleştirme seçenekleri sunan U Launcher 3D uygulamasında widget seçenekleri, akıllı klasörler, telefon önbelleği temizleme ve başkalarının kullanmasını istemediğiniz uygulamaları gizleme gibi özellikler de mevcut. Hem performans hem de arayüz konusunda iyi bir kullanıcı deneyimi sunan U Launcher 3D uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: