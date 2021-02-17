UNIVERSE, K-pop hayranlarının sanatçılarla etkileşime girmelerine yardımcı olan, çeşitli özel ve stüdyo özelliklerine sahip bir iletişim platformu. Özel özellikler, hayranların doğrudan K-Pop sanatçıları tarafından yüklenen mesajları, fotoğrafları, videoları görebileceği bir topluluk içeriyor. Ayrıca K-Pop sanatçılarının yapay zeka tarafından kaydedilmiş seslerini de içeriyor. Stüdyo özelliği hayranların en sevdikleri K-Pop yıldızlarının favorilerini giyebildikleri bir oyun alanı içeriyor.

UNIVERSE K-Pop İndir

K-Pop sanatçılarıyla bağlantı kurmanın yeni yolu; Hepsi bir arada K-Pop eğlence platformu Universe!

Universe Orijinalleri: Her gün yeni orijinal içerik. Sanatçıların katıldığı TV şovları, fotoğraflar, MV’ler, radyo programları gibi orijinal içeriklerin keyfini çıkarın. Her zaman keşfedilecek bir şeyler var!

En Sevdiğiniz Sanatçılarla Bağlantıda Kalın: En sevdiğiniz sanatçının içeriklerine ilk göz atan siz olun. En sevdiğiniz sanatçılar, yayınlarınıza yorum ve beğenilerle tepki bile verebilir.

Koleksiyon: Hayranlık etkinliklerinizi kaydedin ve ödüller toplayın. Albüm satın almaktan müzik uygulamalarında yayın yapmaktan konserlere katılmaya kadar, tüm hayranlık etkinlikleriniz Universe’e kaydediliyor. Daha fazla fandom etkinliği daha fazla ödül!

Özel: En sevdiğiniz sanatçılara istediğiniz zaman istediğiniz yerde yaklaşın. Özel Mesajlar aracılığıyla en sevdiğiniz sanatçılarla yakınlaşabilirsiniz. En sevdiğiniz sanatçıların gerçek seslerini kullanarak geliştirilen yapay zeka sesleriyle bir günaydın veya iyi geceler araması planlayın.

Stüdyo: En sevdiğiniz sanatçıların karakterleriyle oynayın. En sevdiğiniz sanatçıların hareket yakalama ve vücut tarama yoluyla oluşturulmuş karakterleriyle yeni tür eğlenceler yaşayabilirsiniz. En sevdiğiniz sanatçılara stil verin ve onlarla MV’ler oluşturun.

İçerik Yaratıcı: Dans cover’ları, fancam’ler, hayran sanatları, hayran videolarından diğer hayranlarla bir araya gelmeye kadar içeriğinizi sanatçının evreninde paylaşarak mesafe kazanın ve Universe derecenizi yükseltin.

Geliştiriciden not; Universe bünyesinde elde edilen gelir sanatçılarla paylaşılacaktır. Fandom etkinliklerinizin K-Pop sanatçılarına ilham verdiği desteklediği yer olan Universe aracılığıyla en sevdiğiniz sanatçılara yakınlaşın.