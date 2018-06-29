Vestel Sesli Kumanda uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Vestel Smart televizyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Vestel Smart televizyonlarla uyumlu olarak çalışan Vestel Sesli Kumanda uygulaması, temel kumanda işlevlerini sesinizle birlikte kullanabilmenizi sağlıyor. Televizyonunuza kablosuz olarak bağlantı kurduktan sonra akıllı telefonunuzdan sesli komutları vermeye başlayabileceğiniz uygulamada, kurulum ile ilgili tüm işlemleri sesli kılavuz ile öğrenebiliyorsunuz.