Vestel Smart televizyonlarınızı Vestel Sesli Kumanda uygulamasını kullanarak sesinizle kontrol edebilmeniz mümkün.
Vestel Sesli Kumanda uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Vestel Smart televizyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz.
Vestel Smart televizyonlarla uyumlu olarak çalışan Vestel Sesli Kumanda uygulaması, temel kumanda işlevlerini sesinizle birlikte kullanabilmenizi sağlıyor. Televizyonunuza kablosuz olarak bağlantı kurduktan sonra akıllı telefonunuzdan sesli komutları vermeye başlayabileceğiniz uygulamada, kurulum ile ilgili tüm işlemleri sesli kılavuz ile öğrenebiliyorsunuz.
Televizyonunuzu sesinizle kontrol etmek için Vestel Sesli Kumanda uygulamasında sesi aç, sesi arttır, sesi kıs, sesi azalt, sessiz, sesi kapat, önceki kanal, sonraki kanal, kanal 1, televizyonu kapat, uygulamayı kapat gibi komutları kullanabilirsiniz. Televizyonunuzu kaynak 1, kaynak 2 gibi sesli komutlarla HDMI kaynağına veya TV yayınına geçirebileceğiniz Vestel Sesli Kumanda uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
YORUMLAR