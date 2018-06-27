Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz Vfit uygulamasıyla, akıllı bilekliğiniz ile birlikte yaptığınız egzersizleri kayıt altına alabilirsiniz.

Vestel’in giyilebilir teknoloji ürünü akıllı bilekliği Vfit, sağlıklı yaşam için yaptığınız spor ve egzersizlerde size büyük kolaylık sağlıyor. Akıllı bileklik için geliştirilen Vfit uygulaması da günlük egzersizlerinizi kayıt altına alarak, daha sonra inceleme olanağını sizlere sunuyor. Günlük attığınız adımlar, yaktığınız kaloriler, katettiğiniz mesafe ve egzersiz yaptığınız süreyi kaydeden uygulamada, tüm verilerinizi bulutta saklayabiliyorsunuz.

Kimseyi rahatsız etmeden sadece sizin için akıllı alarm saati özelliği sunan Vfit uygulamasında, alarm saati geldiğinde titreşim ile uyanarak egzersizlerinize başlayabiliyorsunuz. Spor yaparken akıllı telefonunuz yanınızda değilse, aramalar ve SMS’leri kaçırmamak için de arama hatırlatmasını kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri