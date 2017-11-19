Vivace uygulaması müzik okuma yeteneklerinizi geliştirmek için sunulan başarılı bir Android uygulaması.

Müzik eğitimini akıllı telefonlarınıza getiren Vivace, gelişmiş içeriğiyle birlikte yeteneklerinizi ön plana çıkarmanızı kolaylaştırıyor. Adım adım resimli olarak anlatılan dersler ile birlikte müzik teorisinin temelleri dahil bilmeniz gereken her şeyi size öğretmeyi amaçlayan uygulamada 100 adet ders içeriği bulunuyor.

Tiz, bas, Alto ve Tenor gibi ses perdelerinden size uygun olanını seçtikten sonra derslere başlayabileceğiniz uygulamada 15 nota anahtarı arasında seçim de yapabiliyorsunuz. Notaları doğru bir şekilde öğrenebilmeniz için piyano sesleriyle desteklenen Vivace uygulamasında pratik yapabileceğiniz bir modu da kullanabilirsiniz.

Uygulamayı reklamsız olarak kullanmak için uygulama içi satın alma yapmanız gerekiyor.

Uygulama özellikleri