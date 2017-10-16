Vodafone Park uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Vodafone Park stadyumunu inceleyebilir, Beşiktaş haberlerini takip edebilirsiniz.

Beşiktaş’a gönül verenlerin mutlaka kullanması gereken Vodafone Park uygulaması, Beşiktaş maçlarını canlı anlatımlardan takip edebilme, ilk 11’i öğrenme ve maç öncesi bilgilerine ulaşabilme imkanı sunuyor. Beşiktaş haberlerini de takip edebileceğiniz uygulamada güncel puan durumuna ve fikstür bilgisine de ulaşabiliyorsunuz.

Vodafone Park stadını 3 boyutlu simülasyonla gezebilme, kat planlarını görme ve kombine koltukların görüş açılarını görebilme imkanı da sunan Vodafone Park uygulamasında, stadyumun fotoğraflarını ve videolarını da inceleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: