Vodafone Park uygulamasıyla Vodafone Park stadyumunu inceleyebilir, Beşiktaş haberlerini takip edebilirsiniz.
Vodafone Park uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Vodafone Park stadyumunu inceleyebilir, Beşiktaş haberlerini takip edebilirsiniz.
Beşiktaş’a gönül verenlerin mutlaka kullanması gereken Vodafone Park uygulaması, Beşiktaş maçlarını canlı anlatımlardan takip edebilme, ilk 11’i öğrenme ve maç öncesi bilgilerine ulaşabilme imkanı sunuyor. Beşiktaş haberlerini de takip edebileceğiniz uygulamada güncel puan durumuna ve fikstür bilgisine de ulaşabiliyorsunuz.
Vodafone Park stadını 3 boyutlu simülasyonla gezebilme, kat planlarını görme ve kombine koltukların görüş açılarını görebilme imkanı da sunan Vodafone Park uygulamasında, stadyumun fotoğraflarını ve videolarını da inceleyebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Vodafone Park stadyumunun 3 boyutlu görünümü
- Stadyumun kat planlarını görebilme
- Kombine koltukların görüş açılarını görebilme
- Vodafone Park hakkında bilgi alma
- Vodafone Park fotoğrafları ve videoları
- Beşiktaş haberleri
- Puan durumu ve fikstür bilgisi
- Beşiktaş maçlarının canlı anlatımları ve kadroları
- Özel sunulan istatistikler
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