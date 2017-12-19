War of Mafias, adından da anlayacağınız üzere mafyaların savaşını konu alan mobil strateji - savaş oyunu. Sadece Android platformunda indirilebilir olan oyun, kıyamet günü teması taşıyor. Gizemli virüsün ortaya çıkmasıyla dünyanın büyük bir bölümü zombiye dönüşüyor. Hayatta kalmayı başaran bir avuç gangster olarak mücadele ediyoruz.

Kaynakların tükenme noktasına geldiği, mafyaların bir yandan zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi verirken diğer yandan en güçlü olmak için birbirileriyle savaştığı bir dünyada geçiyor. Oyunda yer altı dünyasının önde gelen kadın ve erkek mafyalarını kontrol ediyoruz. Başlangıçta karakterimizi seçmemiz isteniyor. Sonrasında hikaye anlatılıyor ancak oyun Türkçe dil desteği sunmadığından bu kısmı çoğu kişi atlayacaktır diye düşünüyorum. Oyuna geçtiğimizde doğrudan zombilerle karşı karşıya geliyoruz. Yalnız sıra tabanlı oynanış sunuluyor. Bu yüzden karakter ve zombi seçimini iyi yapmanız önemli.

War of Mafias Özellikleri: