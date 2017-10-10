Weebly uygulaması ile Android cihazlarınızı kullanarak kendi web sitenizi dakikalar içerisinde oluşturabilirsiniz.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Weebly, hiçbir programlama bilgisi olmadan web sitesi oluşturmanızı sağlayan bir platform. Yüzlerce ücretsiz tema seçeneğiyle ihtiyaçlarınıza yönelik çeşitli web siteleri oluşturabileceğiniz Weebly uygulamasında ister blog sitesi oluşturabilir, isterseniz de e-ticaret sitenizi oluşturabilirsiniz.

Mobil cihazlarda kolaylık sağlayan sürükle-bırak aracıyla sitenizi daha hızlı bir şekilde düzenleyebileceğiniz uygulamada, telefonunuzda bulunan görüntüleri yükleme imkanı da sunuluyor. Masaüstü sürümde sunulan temaları mobilde de kullanabileceğiniz Weebly uygulamasında, web sitenize gelen yorumları, trafiği ve siparişlerinizi de detaylı istatistiklerle görüntüleyebilirsiniz. Eğer siz de dakikalar içerisinde kendi web sitenizi oluşturmak istiyorsanız, Weebly uygulamasını deneyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: