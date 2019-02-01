WhatsRemoved+, WhatsApp’ta silinen mesajları okumak için kullanabileceğiniz Android uygulamalardan biri. WhatsApp’tan gelen bildirimleri takip ederek mesaj silindiğinde ya da düzenleme yapıldığında haberdar eden ücretsiz harika bir uygulama.

WhatsApp uygulamasında kişilerinizden gelen, o anda bakamadığınız, bildirimlere baktığınızda da silindi mesajlarıyla karşılaştığınız anlar olmuştur. WhatsApp kişilerinizin gönderdiği ancak sonradan sildikleri mesajları görmenizi sağlayan mobil uygulamalardan biri WhatsRemoved+. Uygulama içerisinde WhatsApp altından silinen, düzenlenen tüm mesajları kolaylıkla görebiliyorsunuz. Uygulama her ne kadar WhatsApp özelinde yapılmış olsa da Hangouts, Telegram gibi diğer anlık mesajlaşma uygulamalarında da işe yarıyor. Unutmadan, uygulama kurulduğu andan itibaren gelen mesajlar için bildirimde bulunuyor. Eski gelen, silinen mesajları görmek isteyenler olabilir diye not düşmekte fayda var.

WhatsRemoved+ Özellikleri: