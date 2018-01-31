WiFi Warden uygulamasıyla Android cihazlarınızdan etraftaki Wi-Fi ağlarının WPS açığını test edebilirsiniz.

Wi-Fi şifresi kırma konusu herkesin en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. İyi şifrelenmiş bir ağın şifresini kırmak aylar ve hatta yıllar sürebilirken, sadece bir açığı kullanarak bu işlemi birkaç dakikaya düşürmek mümkün. Modemlerde bulunan WPS özelliği, cihazlarınızı modeme kolayca bağlayabilmenizi sağlayan bir özellik olsa da güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. WiFi Warden uygulaması da WPS açığını kullanarak Wi-Fi ağlarına kolayca bağlanmanızı sağlayan bir araç olarak öne çıkıyor.

Root’lu cihazlarınızda kullanabileceğiniz WiFi Warden uygulamasında, sinyal seviyesi yüksek ağlardan birini seçerek bağlanabiliyorsunuz. Wi-Fi ağının hemen yanında WPS yazısını görüyorsanız, bu ağa bağlanmanız saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Bunun yanında, çevrenizdeki kablosuz erişim noktalarının MAC adresi, kanalı, modem üreticisi, şifreleme yöntemi, mesafe vb. bilgileri de gösteren uygulamada kendi Wi-Fi ağınız için güçlü şifreler de oluşturabiliyorsunuz. WiFi Warden uygulamasında çevrenizdeki ağlara bağlanmak istiyorsanız, bağlandığınız ağı iyi amaçlar için kullanmanızı tavsiye ediyoruz.