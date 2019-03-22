Xiaomi Mint Launcher, Android telefonlar için ücretsiz launcher (başlatıcı) uygulamaları arasında. Xiaomi telefonların arayüzünü seviyor, arayüzde takılmalar yaşıyor, ikonlarından uygulama ekranı düzenine her şeyi kendi Android telefonunuza taşımak istiyorsanız, Xiaomi Mint Launcher uygulamasını tavsiye ederim.

Türkiye pazarında ilgi gören, kullanıcı sayısını günden güne artıran Çinli üreticilerden Xiaomi’nin Android telefon kullanıcıları için hazırladığı başlatıcı uygulamalarından biri Mint Launcher. Android telefonunuzun arayüzünden memnun değilseniz denemenizi isterim.

Mevcut simgeleri özel ikonlarla değiştirme, uygulama ikonlarını yeniden boyutlandırma, ana ekran düzenini özelleştirme, geçiş efekti ekleme, uygulama çekmecesini kaydırma hareketiyle açılacak şekilde ayarlama, tüm uygulamaları otomatik olarak kategorize etme, uygulamaları çoklu taşıma - silme ve gruplandırma, akıllı uygulama önerileri, hızlı arama, uygulama simgelerini gizleme gibi pek çok değişiklik, özelleştirme yapabildiğiniz bir launcher uygulamasından bahsediyorum.