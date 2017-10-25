Turkcell'in arama motoru ve internet tarayıcısı Yaani ile tanışın.
Yaani, Turkcell’in tüm Android telefonlarda kullanılabilir ücretsiz, hızlı, güvenli arama motoru ve internet tarayıcısı.
İstediğiniz bilgiye kolayca ulaşabilmenin yanı sıra bulunduğunuz konumun hava durumunu anında öğrenme, yakındaki restoranları arama, sinemada oynayan filmleri ve seansları öğrenme, aradığınız müziği Fizy ile dinleme, son haberleri okuma şansına sahip olduğunuz, yerli olmasıyla da sorgu sonuçlarını tam da istendiği şekilde çıkartan arama motoru aynı zamanda web tarayıcı olan Yaani, hediyeler de kazandırıyor. Turkcell abonesiyseniz Yaani’yi ilk yüklediğinizde anında 1 haftalık 1 GB internet veriliyor. Ayrıca arama sonuçlarında veri tüketimi gerçekleşmiyor.
Yaani Özellikleri:
- Yeme-içme mekan aramalarını hızlıca yapın.
- Yakınınınızdaki ATM, eczane, hastane gibi önemli noktaları kolayca bulun.
- Hava durumu uygulamasına gitmeden hızlıca anlık hava durum bilgisini alın.
- Sinemada hangi filmlerin oynadığın görün, seans bilgilerine göz atın.
- Güncel haberlere göz gezdirin.
- Aradığınız müziği Fizy’de çalın.
- Her zaman doğru önerilerle karşılaşın.
- İlginizi çeken web sitesini kaydedin, paylaşın.
YORUMLAR