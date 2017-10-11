Yarımada İzmir uygulamasıyla İzmir’in yarımadasında bulunan bölgelerdeki rotalarda yürüyüş yapabilirsiniz.

Android cihazlar için sunulan Yarımada İzmir uygulamasında İzmir’in en batısında bulunan Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Urla ve Seferihisar ’dan oluşan yarımadadaki tematik rotalarda yürüyüş yapmanıza olanak sağlıyor. Doğanın keyfini sürerken mutlaka görmeniz gereken noktaları da size bildiren uygulamada, bisiklet ve yürüyüş yollarını takip etmeniz yeterli oluyor.

Anıt ağaçlar, ada, baraj ve göller, endüstriyel miras kapsamındaki yerler, işletmeler ve görülecek yerleri gezerken, bu bölgeler hakkındaki kısa notları da inceleyebilirsiniz. Yarımada İzmir uygulamasını başlattığınızda yürüyüş ve bisiklet yolları, zeytin yolu, bağ yolu, mavi rota, pazaryerleri ve festivaller gibi bölümlerden dilediğinizi seçebilirsiniz. Rotanız üzerindeki önemli noktalar, rotayı indirme, favorilere ekleme ve paylaşma seçeneği de sunan Yarımada İzmir uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.